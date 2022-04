Stratégie alimentaire de l'UE : la Commission ouvre son cadre réglementaire à la consultation

Depuis le 28 avril et jusqu'au 21 juillet prochain, la Commission européenne invite les citoyens des États-membres à contribuer à une nouvelle initiative attachée à sa stratégie « de la ferme à la table ». Cette proposition de règlement vise l'élaboration d'un cadre législatif voué à « assurer la durabilité du système alimentaire de l'Union ». Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, appelle ainsi « toutes les parties prenantes à participer à cette consultation, afin que notre travail puisse s'appuyer sur leurs connaissances et leur expérience, (et) invite aussi vivement nos concitoyens à apporter leur contribution, car en tant que consommateurs, il est crucial qu'ils aient leur mot à dire sur la façon dont les aliments qu'ils consomment sont produits ».

Les nouvelles règles envisagées au sein de ce cadre concerneront plus particulièrement l'étiquetage de la durabilité des produits alimentaires, les critères minimaux applicables aux marchés publics des denrées alimentaires ainsi que les mesures de suivi adéquates. « Ce cadre doit nous permettre de construire une chaîne de valeur socialement responsable et capable de réduire progressivement l'empreinte climatique et environnementale du système alimentaire européen », souligne la Commission. Cette dernière compte adopter le règlement proposé d'ici à la fin de l'année 2023.