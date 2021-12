Lancement d'une stratégie sur les produits biosourcés et les carburants durables

Dans le cadre du programme des investissements d'avenir (PIA 4), le gouvernement vient de présenter sa stratégie pour développer la fabrication et la demande en produits biosourcés et en carburants durables. L'objectif est de substituer les produits pétrosourcés dans le secteur des transports et du bâtiment et dans l'industrie chimique.

La stratégie prévoit de privilégier de nombreux projets de recherche et développement sur ces sujets, de soutenir les start-up innovantes et d'aider à passer des paillasses de laboratoire aux démonstrateurs industriels. Cette stratégie est dotée de 420 millions d'euros de soutiens publics liés au Programme d'investissements d'avenir. Cette enveloppe servira à lancer des appels à projets pour la production de biocarburants avancés pour le transport aérien et pour la chimie biosourcée.

La stratégie inclut aussi un soutien à la certification, l'émergence de normes et de labels. Un volet prévoit de réfléchir à la mise en place d'incitations ou de réglementations pour encourager la demande et développer les marchés, et de lever les verrous réglementaires pour faciliter les expérimentations.

Enfin, la stratégie prévoit d'aménager les parcours de formation initiale ainsi que l'offre de formation continue pour accompagner le déploiement des produits biosourcés et des biotechnologies industrielles.