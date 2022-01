Le street pooling : un phénomène urbain source de désordres... et de solutions (1/3)

Aux origines, la canicule Le street pooling trouve son origine aux États-Unis. Lors d'une importante canicule, en 1896, Theodore Roosevelt, alors maire de New York, met en place des mesures d'urgence pour essayer de prévenir les effets sanitaires de la chaleur. Il aurait ainsi autorisé l'ouverture des poteaux d'incendie. La population aurait alors renouvelé la pratique les années suivantes, mais de manière illégale.

En France, « la tradition s'est perpétuée, explique Sandrine Lemaire, responsable adjointe du service défense extérieure contre l'incendie et fontaines chez Eau de Paris. Des vidéos ont commencé à circuler en 2015, et des ouvertures sporadiques sont constatées. Puis le phénomène explose en 2017 : au mois de juin, trois jours caniculaires ont occasionné plus de 1 000 ouvertures à Paris, en Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne ».

Le phénomène est désormais répandu dans toutes les grandes agglomérations. « Cela se produit dans les quartiers où les parcs sont peu nombreux, où la population est dense et en souffrance par rapport à la chaleur, explique Sandrine Lemaire. Bien souvent, c'est également une période durant laquelle les piscines sont en entretien… »