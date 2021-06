Suez étend son expertise en qualité de l'air avec le rachat d'Aria technologies

Le groupe Suez rachète l'entreprise Aria technologies. Les deux groupes ont fait part de la nouvelle le 15 juin, dans un communiqué commun. Cette acquisition permet au géant français Suez de compléter sa gamme de solutions « changement climatique et qualité de l'air ». Des solutions « très demandées » par la clientèle que constituent les collectivités, les institutions et les industriels qui souhaitent évaluer et traiter les rejets de polluants atmosphériques, d'odeurs et de gaz à effet de serre. Justement, Aria technologies bénéficie non seulement d'une expertise en matière de systèmes numériques de modélisation atmosphérique mais en plus, son savoir-faire est déjà reconnu par la clientèle visée en France et à l'international. L'entreprise a notamment participé à des projets d'aménagements urbains à Paris et à Milan, à l'étude de la pollution atmosphérique de Lagos (au Nigeria) pour la Banque mondiale et à l'élaboration d'un système de modélisation de la pollution atmosphérique pour l'Arabie Saoudite.

« Cette acquisition permettra de renforcer les compétences le groupe Suez dans ce domaine et d'encore mieux accompagner nos clients pour faire face aux enjeux environnementaux », explique Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du groupe Suez.

Avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, Aria Technologies emploie 24 personnes en France mais elle possède également des filiales en Italie et au Brésil. En intégrant ainsi les lignes de solution de Suez, l'entreprise devrait profiter de l'inertie d'un grand groupe.