Suez et Fermentalg créent une co-entreprise dédiée à la capture du CO2 par les micro-algues

Après cinq années de collaboration, Suez et Fermentalg ont envie de passer à la vitesse supérieure. Les deux sociétés ont l'intention de créer une co-entreprise au cours du 1er semestre 2021, détenue à parité égale. Elle développera un nouveau photo-bioréacteur algal capable de capter du CO 2 dans l'atmosphère.

La collaboration de ces dernières années a abouti à la création du Puits de carbone, destiné au captage et à la valorisation du CO 2 en environnement industriel par photo-bioréacteur algal, et du Combin'Air, un purificateur d'air urbain comprenant, notamment, un photobioréacteur algal, destiné à diminuer les particules fines (PM10, PM2,5) et les oxydes d'azote (NOx) de l'atmosphère. Le nouveau photo-bioréacteur qui sera développé par la co-entreprise s'appuiera sur ces premières avancées technologiques qui ont permis d'améliorer la sélection des souches de micro-algues, les nouvelles technologies d'éclairage, ainsi que l'identification de co-produits valorisables dans les domaines du biocontrôle, de la nutrition et de la santé animale.

« Notre co-entreprise va d'ores et déjà se positionner comme un des acteurs majeurs de la qualité de l'air et du combat contre le changement climatique. Et nous comptons ouvrir dans la première année son capital à d'autres partenaires financiers pour accélérer le déploiement global de nos solutions », explique Philippe Lavielle, président directeur général de Fermentalg.