[SMCL] Suez et Logiroad s'associent pour que les camions de collecte analysent en continu l'état de la voirie

L'intelligence artificielle va faire son entrée dans les camions de collecte des déchets. À l'occasion du Salon des maires, Suez s'associe à Logiroad, spécialiste français de l'analyse par l'image, dans l'optique d'équiper sa flotte de camions de cameras. L'analyse des images captées lors de la collecte des déchets permettra de proposer aux collectivités un service en continu d'analyse de l'état des routes. Déformations, fissures ou encore arrachements de chaussée (nids-de-poule, etc.), les données fourniront un état des lieux précis et les communes pourront adapter leur maintenance. Ce nouveau service a déjà été expérimenté sur plus de 200 km de voirie dans la métropole de Rennes.

Suez envisage déjà la récolte d'autres données par ses véhicules : « Nous sommes convaincus que nous ne sommes qu'au début de l'histoire du camion intelligent. Aujourd'hui, nous proposons des bennes à valeur ajoutée permettant de réaliser un diagnostic voirie, mais il reste encore beaucoup d'opportunités et de fonctionnalités à inventer et à développer, notamment pour la qualité de l'air ou les diagnostics environnementaux des bâtiments par exemple. »