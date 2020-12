Recyclage des plastiques : Suez et LyondellBasell acquièrent Tivaco

Suez et le spécialiste de la pétrochimie LyondellBasell ont annoncé le 7 décembre avoir acquis Tivaco, une entreprise de recyclage des plastiques située à Blandain, en Belgique. « L'entreprise sera intégrée à Quality Circular Polymers (QCP), la joint-venture spécialisée dans le recyclage du plastique appartenant à parts égales à LyondellBasell et Suez », expliquent les deux groupes. Avec cette acquisition, « QCP augmentera sa capacité de production de matériaux recyclés pour atteindre environ 55 000 tonnes par an ».

Tivaco dispose actuellement de cinq lignes qui produisent chaque année environ 22 000 tonnes de matières plastiques recyclées. Elle est spécialisée dans le recyclage du polypropylène (PP), du polyéthylène (PE), du polystyrène (PS), chlorure de polyvinyle (PVC) souple et de certains élastomères (TPE). Les matières régénérées proviennent pour l'essentiel de l'industrie pétrochimique et de l'industrie des transformations des matières plastiques.

« Cette acquisition s'inscrit dans le prolongement de l'acquisition de QCP, une entreprise de recyclage du plastique implantée à Geleen, aux Pays-Bas, acquise par LyondellBasell et Suez en2017, et qui transforme environ 35 000 tonnes de matière par an », expliquent les deux groupes. Suez apporte à cette alliance son expertise en matière de tri, de recyclage et de préparation des matières. LyondellBasell partage sa connaissance des technologies de production du plastique et son expérience dans le développement de produits.