Le conseil d'administration de Suez rejette l'offre d'achat de Veolia

La réaction de Suez à l'offre d'achat de Veolia est tombée : réuni le 31 août, le conseil d'administration de Suez rejette l'offre formulée le 31 août par son concurrent. « La démarche de Veolia est non sollicitée et Suez n'a entretenu aucune discussion avec Veolia au sujet d'un éventuel rapprochement », déplore l'entreprise qui affiche la volonté de rester indépendante.

À ce stade, « l'offre de Veolia génère des préoccupations sur l'avenir des activités de traitement et de distribution de l'eau en France et sur l'emploi au regard du montant des synergies espérées », estime Suez, qui craint « des pertes d'opportunité en France et à l'international ». En outre, Suez estime que « la complexité du processus retenu conduirait à deux années de perturbations opérationnelles ».

Un rapprochement reste envisageable

En conséquence, « le conseil d'administration a réitéré à l'unanimité sa totale confiance dans le projet stratégique fortement créateur de valeur de Suez en tant que société indépendante », explique l'entreprise. Le groupe met en avant trois points : sa « solide résilience opérationnelle », la mise en œuvre de son plan stratégique et le renforcement de son bilan.

Pour autant, le conseil d'administration reste à l'écoute : « il a mis en place un comité ad hoc qui examinera, notamment, l'opération envisagée par Veolia, sous le prisme de l'intérêt social pour toutes les parties-prenantes de Suez et de la création de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires. »