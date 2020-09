Suez cède aussi à Schwarz ses activités de recyclage en Suède

Le groupe Suez a annoncé le 21 septembre avoir signé un accord de négociation exclusive avec PreZero, la branche environnementale du groupe allemand Schwarz, pour la vente de ses activités de recyclage et valorisation des déchets en Suède. Le 16 septembre, Suez avait déjà annoncé être en négociation avec PreZero pour la vente de ses activités recyclage en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Pologne (hors recyclage des plastiques et traitement de déchets dangereux).

Le montant de cette seconde opération, qui devrait être conclue d'ici la fin de l'année, est estimé à 375 millions d'euros. Cette somme s'ajoute aux 1,1 milliard d'euros attendus de la vente au groupe allemand des quatre autres branches d'Europe du Nord. Cette vente « clôt la première vague de cessions plus tôt qu'initialement prévu, pour un montant total d'environ 2,3 milliards d'euros », précise Suez. Cette accélération des cessions d'actif intervient alors que le groupe fait l'objet d'une offre d'achat de la part de son concurrent Veolia.