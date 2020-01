L'année 2019 a été marquée par plusieurs sujets environnementaux qui mois après mois ont rythmé l'actualité. Retour sur ces dossiers phare : des gilets jaunes à Lubrizol en passant par la fiscalité carbone ou encore l'amiante.

L'actualité environnementale de 2019 a été marquée par l'avancement de plusieurs dossiers. Elle a surtout débuté par celui des gilets jaunes. Ce mouvement a mis fin à la hausse de la fiscalité carbone prévue en 2019 et pour les années suivantes. Plus d'un an après, l'idée de relancer la fiscalité carbone n'avance pas, suspendue aux résultats des travaux de la convention citoyenne sur le climat attendus pour 2020.

Le sujet de l'amiante a également avancé 2019. D'une part dans les tribunaux, où les affaires de longue date tentent de trouver une issue. pour l'instant, elles se terminent principalement par des non-lieux. D'autre part dans les entreprises, avec encore 3 000 décès par an qui lui sont imputés, l'amiante inquiète toujours les institutions sanitaires qui alertent régulièrement sur l'exposition des salariés à ses fibres. La réglementation répond en renforçant les contrôles, les vérifications et les protections. Mais la prise de conscience est lente, à l'image de la mauvaise application de la réglementation dans les écoles.

Les risques sanitaires des pesticides inquiètent également. Face à ces dangers, les riverains des zones agricoles traitées attendent des mesures de protection à la hauteur. En 2019, ils ont été appuyés par de nombreux maires qui, par des arrêtés municipaux, tentent d'interdire l'usage des pesticides sur leur territoire, tandis que l'État a eu du mal à mettre en place un dispositif de protection national. Celui choisi est entré en vigueur au 1er janvier 2020, mais il ne satisfait personne.

La fin d'année 2019 a été marquée par le grave incendie survenu dans l'usine Lubrizol de Rouen les 26 et 27 septembre. De nombreuses questions restent en suspens après cet accident industriel qui a exposé les forces de secours, mais aussi la population, l'agriculture et l'environnement, à la pollution, via un panache de fumées chargé de suies de plusieurs kilomètres de long. Des documents disponibles en ligne sur le site de la Dreal ont permis d'établir que l'exploitant avait reçu le feu vert de la préfecture pour augmenter les capacités de l'établissement sans avoir à mener d'évaluation environnementale. De nombreuses plaintes ont été déposées, tandis que des enquêtes administratives, judiciaires et parlementaires sont lancées. Le site a reçu le feu vert pour reprendre son activité en décembre.

Enfin, dans le courant de l'année 2019, la lutte contre le plastique à usage unique s'est accentuée. La collecte et le recyclage de nombreux produits étant défaillants, voire impossibles, l'Europe et la France vont interdire leur mise sur le marché. Si l'Europe a réussi à se mettre d'accord sur une liste de produits interdits dans le cadre de sa directive SUP, en France, le combat fait rage sur les produits à interdire. Le sujet a été abordé dans plusieurs lois (loi transition énergétique et loi Égalim) mais, courant 2019, à l'occasion de plusieurs projets de loi (loi Pacte et loi Économie circulaire), cette liste a été maintes fois modifiée. De premiers objets ont été interdits au 1er janvier 2020.