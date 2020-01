Le superéthanol-E85 continue de séduire les automobilistes français

En 2019, la consommation d'essence de superéthanol-E85 (contenant jusqu'à 85 % d'éthanol et 15 % d'essence) a continué son essor, selon le bilan annuel présenté le 28 janvier par la Collective du Bioéthanol, qui regroupe l'Association interprofessionnelle de la betterave et du sucre (AIBS) et le Syndicat national des producteurs d'alcool agricole (SNPAA).

Les ventes de cet agrocarburant de première génération ont augmenté de 85 % en 2019 par rapport à 2018 en France. « 2019 a été une nouvelle année record pour la filière française du bioéthanol », se félicitent les producteurs. L'E85 reste le carburant essence le moins cher à la pompe (0,69 euro le litre environ). Plébiscité pendant le mouvement des gilets jaunes, il se veut « le carburant du pouvoir d'achat » par la filière.

La croissance de l'E85 s'explique aussi, depuis 2018, par les premières homologations de boîtiers de conversion permettant aux automobilistes d'adapter leur motorisation essence, après la publication de l'arrêté de décembre 2017. Depuis cet arrêté qui encadre l'homologation des boîtiers de conversion E85 par l'État, « la croissance du superéthanol-E85 est très forte. Les volumes ont quasiment doublé en 2019 », souligne la Collective du Bioéthanol.

Pas moins de 80 % des véhicules essence sont désormais compatibles avec un boîtier de conversion E85 actuellement proposé par quatre fabricants agréés : FlexFuel, Biomotors, ARM Engineering et Borel. Trois régions proposent notamment des aides à l'installation d'un boîtier pour les particuliers (Hauts-de-France, Grand Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ainsi qu'un département (Somme) et plusieurs villes. Le réseau de distribution de l'E85 atteint, en janvier 2020, 1 740 stations-service. Soit 634 stations de plus en un an. Depuis septembre dernier, le rythme d'ouverture est « de plus de deux stations par jour », précisent les producteurs.

Quant à l'agrocarburant E10 (contenant jusqu'à 10 % d'éthanol), « sa part de marché annuelle progresse de près de 5 points pour atteindre 47,6 % en 2019 », précise la Collective du Bioéthanol. Il demeure, en moyenne, de 4 à 5 centimes moins cher que le SP95.