Sylvain Boucher est désormais le nouveau président du pôle de compétitivité de la filière française de l'eau, France Water Team. Il assurait jusqu'alors les fonctions de président délégué du pôle. Il succède ainsi à Anne Ribayrol-Flesch.

« Notre objectif est bien de structurer, animer et développer l'écosystème de spécialité, que constituent collectivement les entreprises et institutions, pour leur permettre : de garder une longueur d'avance par le développement, seul ou à plusieurs, de nouveaux procédés, produits et services innovants, d'identifier et mobiliser les leviers de leur croissance, d'ouvrir, étendre et développer leur marché au niveau national et international, a indiqué Sylvain Boucher. La gouvernance de France Water Team, avec des administrateurs qui reflètent la diversité et la richesse de notre filière, s'engage résolument en ce sens et ils seront nos ambassadeurs dans les Régions, en France et à l'international. »

Aujourd'hui chez Veolia eau, il a rejoint le groupe en 2007 dans la division eau avant d'être nommé directeur auprès du P-DG et secrétaire du comité exécutif. Auparavant, il a assuré différentes fonctions dans les services de l'État, notamment à la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables.

Il préside également le pôle Aqua-Valley depuis 2015 et, depuis avril 2021, l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement (Afite).