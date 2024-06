L'actualité en matière de biodiversité a été dense durant l'année écoulée, notamment avec l'accord sur le Traité de la protection de la haute mer et la présentation au niveau français de la Stratégie nationale Biodiversité.

I. Droit international

Traité international de protection de la haute mer - Le 19 juin 2023, l'accord sur le Traité international de protection de la haute mer[1] a été adopté sous l'égide de l'ONU. Plus de 80 États ont signé le traité depuis le 20 septembre 2023, dont la France ainsi que l'Union européenne. Les ratifications sont désormais attendues.

L'objectif du texte est formulé dans son article 2 : « Le présent Accord a pour objectif d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dans l'immédiat et à long terme, grâce à la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de la Convention et au renforcement de la coopération et de la coordination internationales ». Le traité s'appuie notamment sur les principes de pollueur-payeur, de liberté de la recherche scientifique marine, de l'équité et du partage juste et équitable des avantages, ainsi que du « principe de précaution ou l'approche de précaution ». Le principe de patrimoine commun de l'humanité qui est énoncé dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer est repris dans l'accord.

Le texte a également pour objectif le partage juste et équitable des avantages des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. De manière générale, la situation des pays en développement est largement prise en compte, notamment concernant l'accès aux informations relatives aux ressources génétiques marines.

Le traité permet la création d'aires marines protégées en haute mer, de manière à atteindre la cible « 30 pour 30 » adoptée dans le cadre de l'Accord Kunming-Montréal, c'est-à-dire protéger au moins 30 % des océans d'ici à 2030. Il prévoit la mise en place d'un système global d'outils de gestion par zone, permettant de renforcer la coopération et la coordination dans celles-ci.

L'Accord intègre encore des dispositions relatives à l'évaluation des impacts des activités humaines sur l'environnement des zones concernées, ainsi que des dispositifs relatifs au renforcement des capacités et des transferts en matière de technologies marines.

II. Droit de l'Union européenne

Règlement sur la restauration de la nature - Le 22 juin 2022, la Commission avait proposé un règlement sur la restauration de la nature. L'objectif principal affiché était de de contribuer au rétablissement à long terme de la nature ayant subi des dommages réversibles, de manière à déployer les engagements internationaux de l'Union européenne comme l'Accord de Kunming-Montréal, ainsi que les stratégies européennes en la matière. En effet, il s'agit d'un élément clé de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à horizon 2030 et plus généralement du Pacte Vert. L'objectif général du texte est décrit à son article 1er: « contribuer à rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l'ensemble des zones terrestres et marines de l'Union européenne en restaurant les écosystèmes ». Il établit un cadre dans lequel les États membres mettront en place des mesures de restauration par zone, efficaces, qui devront couvrir, d'ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et marines de l'Union et, d'ici à 2050, l'ensemble des écosystèmes ayant besoin d'être restaurés. Le 27 février 2024, le Parlement européen a adopté le texte en séance plénière après d'intenses négociations. Néanmoins, des difficultés semblent apparaître au sujet de l'approbation par le Conseil de l'Union européenne, faisant craindre un blocage du texte[2].

Glyphosate - La Commission européenne a renouvelé l'approbation du glyphosate le 28 novembre 2023 pour dix années, donc jusqu'au 15 décembre 2033[3]. Le 13 juillet 2023, la Commission avait présenté le projet de rapport de renouvellement concernant le glyphosate, puis le 22 septembre 2023, un projet de règlement avait été soumis au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Le 13 octobre, le texte avait été soumis au vote, la majorité qualifiée n'ayant pas été atteinte, un deuxième vote a été organisé le 16 novembre avec le même résultat. La Commission a donc décidé de procéder au renouvellement, le texte indiquant que « le comité d'évaluation des risques de l'Agence (…) confirm[e] que, selon les dernières informations scientifiques et techniques disponibles et à la lumière des critères établis dans ledit règlement, le glyphosate ne répondait pas aux critères pour être classé comme une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction »[4] . De nouvelles conditions sont néanmoins introduites dans le règlement de renouvellement, notamment « l'interdiction d'utiliser cette substance à des fins de dessiccation, l'obligation pour les États membres d'accorder une attention particulière à des aspects spécifiques lors de l'évaluation des risques notamment en matière de biodiversité »[5].

Zones spéciales de conservation : Dans un arrêt du 29 juin 2023, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que l'Irlande avait manqué à ses obligations issues de la directive Habitat en matière de classement des zones spéciales de conservation (ZSC)[7]. La Commission estimait que 217 sites d'importance communautaire visés n'avaient pas été désignés en tant que ZSC, que des objectifs de conservation n'avaient pas été fixés concernant 140 des sites d'importance communautaire en cause et qu'aucune mesure de conservation suffisante n'avait été établie pour les sites d'importance communautaire en cause. La CJUE rappelle que « les dispositions d'une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises afin que soit satisfaite l'exigence de sécurité juridique ». En effet, l'Irlande estimait que, même si les zones n'avaient effectivement pas été désignées ZSC, la protection qu'elle leur offrait était « analogue à la protection offerte aux zones spéciales de conservation, de sorte que les objectifs de la directive « habitats » seraient remplis ». Pour la Cour, l'existence d'une telle réglementation « n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation spécifique, prévue à l'article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats », de désigner formellement les sites d'importance communautaire en tant que zones spéciales de conservation ». Le Portugal et la Grèce avaient déjà été condamnés par la CJUE dans des cas similaires[8].

III. Droit national

1. Stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB)

La Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) à horizon 2030 a été présentée par le gouvernement le 27 novembre 2023. Elle est structurée autour de 4 axes :

réduire les pressions qui s'exercent sur la biodiversité ;

restaurer la biodiversité dégradée partout où c'est possible ;

mobiliser tous les acteurs ;

garantir les moyens d'atteindre ces ambitions.

Inscrite dans la lignée de la Convention sur la diversité biologique (CDB) de 1992, elle succède à deux précédentes moutures (2004-2010 et 2011-2020) dont l'efficacité a été remise en doute au regard de la constante dégradation de la biodiversité en France. Elle a pour objectif d'enrayer enfin ce déclin en fixant des objectifs permettant d'accroître la préservation des écosystèmes et des espèces. La concrétisation de l'objectif Zéro artificialisation nette (ZAN), ainsi que la création du douzième parc national qui serait dédié aux zones humides sont prévues, ainsi que la restauration de 50 000 hectares de zones humides en 10 ans, le lancement d'un plan prairies ou encore le déploiement des Atlas de la biodiversité communale. Une « protection forte » de 10 % du territoire national d'ici à 2030 est également intégrée dans la stratégie. Deux annonces fortes sont venues compléter le dispositif : un budget alloué au déploiement de la stratégie initialement fixé à un milliard d'euros pour 2024[9], et un plan de réorientation voire de suppression progressive des subventions néfastes à la biodiversité, élaboré en 2024[10].

2. Réglementation

Arrêtés suspendant la chasse de la barge à queue noire, du courlis cendré et de la tourterelle des bois – Trois arrêtés, adoptés début août 2023[11] ont prolongé la suspension de la chasse de ces trois espèces pour un an. L'état de fragilité de ces dernières, et le fait que la tendance ne s'inverse pas est à l'origine de ces décisions. Par exemple, la population nicheuse de tourterelles des bois était « estimée en 2009 entre 397 000 et 480 000 couples, a diminué de 48 % entre 1989 et 2015 et de 44 % sur les 10 dernières années »[12]. La disparition de l'habitat de l'oiseau serait en partie à l'origine de cette situation. Le Conseil d'État avait précédemment annulé les arrêtés autorisant la chasse de la tourterelle des bois de 2019 à 2021[13]. De plus, la Commission européenne avait adressé une mise en demeure à la France en 2019 puis un avis motivé en 2020 car elle estimait que l'État manquait à ses obligations en matière de préservation de l'habitat de l'oiseau[14]. Le courlis cendré et la barge à queue noire, quant à eux, font l'objet d'un accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA). Un arrêté du 31 juillet 2019 autorisant la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020 avait été annulé par le Conseil d'État le 17 décembre 2020[15]. Depuis, la chasse de cette espèce est suspendue. La chasse de la barge à queue noire est également suspendue depuis 2019.

Espèces susceptibles d'occasionner des dégâts - Un arrêté a été pris le 3 août 2023 pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (Esod) de 2ème catégorie[16]. Il s'agit de la belette, la fouine, la martre, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes, et de l'étourneau sansonnet. Il prévoit, pour chaque département, la liste des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, ainsi que les conditions dans lesquelles les destructions peuvent être organisées. Il n'existe pas de chiffres officiels permettant de comptabiliser les animaux abattus dans le cadre de cet arrêté. La LPO[17] estime ce nombre à 2 millions d'animaux sauvages[18].

Plan loup 2024-2029 - Le nouveau Plan Loup a été publié le 23 février 2024. Contesté par les associations de protection de la biodiversité, il est basé sur le postulat que la conservation de l'espèce est désormais assurée[19]. Il a pour objectif affirmé de « poursuivre la protection de l'espèce, mais aussi de mieux accompagner la profession agricole face à la menace de la prédation »[20]. Ainsi, ce nouveau plan prévoit que doit être menée une étude juridique relative aux possibilités et modalités d'évolution du statut du loup et ses conséquences en matière de gestion au niveau européen et international. L'idée est de travailler à adapter le statut d'espèce strictement protégée[21] vers un statut moins protecteur permettant de renforcer la dimension régulatrice des politiques publiques concernant le loup. Parallèlement, le plan prévoit de conduire une étude prospective en 2024 sur l'aire de répartition potentielle de l'espèce sur le territoire national et des attendus en termes de populations pour garantir un bon état de conservation au niveau européen[22]. Un arrêté du 21 février 2024[23] fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup abroge et remplace l'arrêté du 23 octobre 2020 qui régissait précédemment les conditions dans lesquelles pouvaient être détruit les loups sur le territoire français. Il prévoit de simplifier les autorisations et modalités de tirs. Par exemple, son article 15 autorise que des tirs de défense simples soient mis en œuvre par deux voire trois tireurs, alors qu'un seul tireur pouvait y procéder auparavant. Il est complété par un arrêté du 22 février 2024[24] qui revalorise les barèmes d'indemnisation des dommages causés aux élevages par les prédations du loup, de l'ours et du lynx. Une nouvelle instruction technique aux préfets en matière de protocole de tir au loup a été adoptée par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui coordonne le Plan national d'action pour le loup le 23 février 2024[25]. Elle précise les termes de l'arrêté du 21 février 2024, encadre la sécurité des tirs ainsi que la reconnaissance de la non-protégeabilité des troupeaux.

3. Jurisprudence

Dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées – Dans un arrêt du 6 décembre 2023, le Conseil d'État précise ce qui doit être considéré comme un risque suffisamment caractérisé en matière de dérogation « espèces protégées »[26]. Il y rappelle la méthodologie fixée dans son avis du 9 décembre 2022[27], en estimant qu'il ne peut s'agir d'un risque qualifié de « négligeable ». Afin d'estimer ce risque, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées concernées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Si elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». En l'espèce, s'agissant d'un projet éolien, le Conseil d'État estime « qu'en jugeant que l'autorisation litigieuse était illégale, faute de comporter la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que les mesures prévues par le pétitionnaire ou imposées par le préfet auraient été de nature à réduire à un niveau négligeable le risque que présentait le projet pour certaines espèces protégées alors qu'il lui appartenait d'apprécier si ce risque était suffisamment caractérisé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. »

Chasses traditionnelles – Le Conseil d'État s'est prononcé au sujet du maintien de plusieurs types de chasses traditionnelles toujours pratiquées sur le territoire français malgré la directive Oiseaux[28] et la jurisprudence de la CJUE. Le ministère de la Transition écologique avait, en effet, refusé d'annuler plusieurs arrêtés les autorisant dans certaines parties du territoire français, malgré les demandes en ce sens d'associations de protection de l'environnement. Le 24 mai 2023, le Conseil d'État s'est ainsi prononcé sur l'interdiction de la chasse à la glue, ainsi que sur la tenderie aux vanneaux et aux grives[29]. Concernant la première, il estime que le motif de la dérogation aux dispositions de la directive Oiseaux et du code de l'environnement invoquée au soutien de l'arrêté du 17 août 1989 autorisant l'emploi de gluaux pour attraper des grives et des merles « réside principalement dans la préservation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels. La CJUE a déjà jugé que la préservation d'une méthode de chasse traditionnelle ne peut être invoquée à l'appui de la démonstration de l'absence d'une autre solution satisfaisante »[30]. De plus, aucune donnée scientifique suffisamment récente ne permettait de prouver que les prises accessoires résultant de l'emploi de ces gluaux ne concerneraient qu'un faible nombre d'oiseaux et que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables. Concernant la tenderie dans les Ardennes, la décision est très similaire. Le Conseil d'État considère également que, s'il s'agit de procédés de chasse vivrière, il n'est pas établi que soit l'élevage, soit la chasse à tir, ne seraient pas susceptibles de constituer une solution alternative satisfaisante. Les deux décisions implicites de refus d'annuler ces arrêtés sont donc annulées et le juge enjoint au ministère de la transition écologique de les abroger dans un délai de deux mois. Le 20 décembre 2023, le Conseil d'État a dû se prononcer sur un autre recours en excès de pouvoir contre la décision de refus du 13 octobre 2021 opposée par la ministre de la Transition écologique à la demande de l'association One Voice d'abroger l'arrêté du 7 novembre 2005 relatif à l'emploi de tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère[31]. Se fondant sur les dispositions de la directive Oiseaux, interprétée par la CJUE, il annule cette dernière, et enjoint au ministre de la Transition écologique de procéder à l'abrogation de cet arrêté dans un délai de deux mois, de manière similaire et pour des motifs très proche de la décision du 24 mai 2023 citée plus tôt[32].

Bartavelle et Tétras-lyre – Le tribunal administratif de Grenoble était saisi d'une demande de suspension des 115 décisions prises le 13 septembre 2023 par le président de la fédération départementale des chasseurs de Savoie fixant pour chacune des associations communales de chasse autorisées (Acca) un quota et une attribution maximale de prélèvement de tétras-lyres et de perdrix bartavelle[33]. En l'occurrence, elles autorisaient le prélèvement de 313 à 404 Tétras-lyres et de 159 à 219 Perdrix bartavelle. Cette dernière est une espèce en déclin, classée quasi-menacée au niveau national par l'UICN[34]. Le tétras-lyre est classé dans la liste des espèces quasi-menacées en France, et il est également en déclin. Ces deux espèces d'oiseaux doivent être conservées au titre de la directive[35]. Le juge estime que l'urgence est caractérisée car la période de chasse était en cours et le caractère irréversible de la destruction d'un nombre conséquent d'individus est évident. Le doute sérieux sur la légalité de ces décisions est également démontré en raison de l'atteinte portée à la conservation de ces espèces en déclin, en l'absence de modulation des prélèvements selon les territoires, qui pourraient caractériser une méconnaissance des articles 2 et 7 de la directive Oiseaux[36] portant notamment sur la protection des populations d'oiseaux et la nécessité de les maintenir à un niveau permettant leur conservation à long terme. Les décisions sont donc suspendues[37].

Focus : La protection des petits cétacés

Le nombre annuel de décès de petits cétacés par captures accidentelles imputables aux activités de pêche dans le golfe de Gascogne a été réévalué par le Conseil international pour l'exploration de la mer à environ 9 000 par an sur la période 2019-2021[38]. Afin de lutter contre le phénomène, le Conseil d'État avait ordonné, le 20 mars 2023, au Gouvernement de prendre des mesures de fermeture de la pêche appropriées dans un délai de six mois, en complément des dispositifs de dissuasion acoustique, ainsi que de réaliser des estimations fiables du nombre annuel de captures accidentelles[39], afin de se conformer à la directive Habitat. Le 24 octobre 2023, un arrêté visant à établir mesures spatio-temporelles visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pour les trois ans à venir a été adopté[40]. Il interdit, dans cette zone, du 22 janvier au 20 février, pour les années 2024 à 2026, la pêche par les navires d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres équipés des engins suivants : chalut pélagique à panneaux, chalut bœuf pélagique, chalut bœuf de fond, filet trémail et filet maillant calé, en assortissant cette mesure de plusieurs dérogations, notamment pour l'année 2024. De plus, il permet aux armateurs de s'engager alternativement à mettre en place des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou un système actif d'observation électronique à distance. Enfin, il prévoit qu'une dérogation pourra être accordée pour la reprise d'une activité de pêche dans la limite de 5 jours en cas d'impossibilité de réparation ou de remplacement de ces dispositifs. Dans une ordonnance du 22 décembre 2023[41], le Conseil d'État suspend partiellement cet arrêté, car certaines de ses dispositions, notamment en ce qui concerne l'exclusion des sennes pélagiques des équipements interdits durant la période du 22 janvier au 20 février, sont insuffisamment protectrices et méconnaissent la portée de l'injonction prononcée par le Conseil d'État dans sa décision du 20 mars 2023 précédemment mentionnée. La plupart des dérogations accordées par l'arrêté se voient suspendues.

Un nouvel arrêté a été adopté le 17 janvier 2024 venant compléter les dispositions de l'arrêté du 24 octobre 2023, en tenant compte de l'ordonnance du Conseil d'État[42]. Il interdit la pêche, dans le golfe de Gascogne du 22 janvier au 20 février inclus pour l'année 2024, aux navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à huit mètres, battant pavillon d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État tiers, et mettant en œuvre les engins mentionnés par l'arrêté du 24 octobre ainsi que les sennes pélagiques. Un communiqué de presse du ministère de la transition écologique précise qu'« à partir du 22 janvier, ce sont donc l'ensemble des navires, français et battant pavillon étranger qui seront concernés par l'interdiction de pratiquer certaines pêches considérées comme à risque pour les cétacés pour une durée d'un mois. L'élargissement à l'ensemble des flottes européennes est une mesure d'équité pour nos pêcheurs et de protection de la biodiversité et de l'environnement, prise dans le cadre du droit de l'Union européenne »[43].