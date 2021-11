Systèmes constructifs bois : le ministère du Logement retient dix projets

Ce vendredi 26 novembre, le ministère du Logement annonce avoir retenu les dix premiers lauréats à l'appel à projets, lancé en juillet 2021, pour doper les systèmes constructifs en bois et autres biosourcés. Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre du Programme des investissements d'avenir (PIA) opéré par l'Agence de la transition écologique (Ademe). Ces dix projets ont été sélectionnés à l'issue de la première clôture de l'appel à projets, intervenue le 15 octobre 2021. Ils font l'objet d'une décision d'octroi d'aide, pour un montant global de près de 16 millions d'euros.

« Ces projets lauréats ont convaincu grâce à leur contribution à la filière bois française et son renforcement industriel, notamment sur la seconde transformation (fabrication de produits utilisables directement dans la construction) », souligne le ministère du Logement. « Ils vont permettre ainsi d'améliorer les processus de production, de gagner en compétitivité et de proposer des produits modulaires et des systèmes constructifs plus aboutis pour soutenir les besoins de la filière bâtiment ». La prochaine clôture du dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 15 juin 2022. Et la clôture définitive est prévue le 14 octobre 2022.

Pour rappel, la réglementation environnementale (RE 2020), en vigueur dès le 1er janvier 2022 pour les logements neufs, promeut les matériaux biosourcés, dont le bois, pour leur capacité de stockage du carbone.

Un nouvel appel à projets pour développer les matériaux mixtes bas carbone

Le ministère lance également, ce vendredi, un nouvel appel à projets intitulé « Mixité pour la construction bas carbone ». L'objectif est de promouvoir, pour le gros œuvre et le second œuvre, le développement de solutions mixtes associant les matériaux biosourcés-géosourcés à d'autres matériaux (béton, acier, verre…). « L'enjeu est ainsi d'accompagner la montée en puissance de l'offre des entreprises de construction françaises en solutions constructives bas carbone », souligne le ministère.

Cet appel à projets retiendra des projets de groupements « pertinents » (industriels, promoteurs, maîtres d'ouvrage, etc.) visant à développer des produits et solutions constructives mixtes et innovantes, incluant à minima des matériaux géosourcés et/ou biosourcés d'origine renouvelable et impliquant aussi bien la construction neuve que la rénovation.

Les projets attendus « développeront des innovations avec un niveau de maturité élevé (soit un « Technology readiness level » ou TRL de 7 minimum sur une échelle de 9 »), précise le ministère. Ils concerneront la conception de produits de construction et/ou de rénovation et de systèmes constructifs mixtes. Les produits et systèmes innovants proposés devront être mis en œuvre obligatoirement dans un ou des bâtiments. Les prochaines clôtures des dépôts des dossiers pour cet appel à projets sont prévues aux dates suivantes : 15 février 2022 (première clôture), 15 juin 2022 (clôture intermédiaire) et 14 octobre 2022 (clôture finale).