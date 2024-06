10 % des terres agricoles européennes sont dégradées, selon une étude

Environ 10 % des terres agricoles européennes sont touchées par une dégradation importante et très importante des sols, d'après une étude (1) publiée le 8 mai 2024 dans la revue Nature Communications. « Les conséquences négatives de la dégradation des terres sont multiples et ont de profondes répercussions sur la productivité agricole, la sécurité alimentaire, la stabilité du climat, la durabilité environnementale et la prospérité économique », alertent les auteurs de l'article. Les différents seuils de dégradation, s'échelonnant de « aucune dégradation » à « dégradation très importante », ont été définis en assemblant douze paramètres pour créer un indice de multidégradation (en anglais Land Multidegradation Index, LMI). Ces données sont l'érosion hydrique, l'érosion éolienne, la perte de carbone organique du sol, la salinisation du sol, l'acidification du sol, le compactage du sol, le déséquilibre des nutriments du sol, la pollution du sol par les phytosanitaires, la pollution du sol par les métaux lourds, la dégradation de la végétation, la diminution des eaux souterraines et l'aridité.

pesticides, qui touche 52 % de la surface agricole des 40 pays étudiés, soit 1,1 million de kilomètres carrés. Viennent ensuite les déséquilibres des nutriments du sol (39 % des sols), la pollution des sols par les métaux lourds (31 %) et l'aridité (26 %). « Ces quatre processus de dégradation des sols peuvent être considérés comme les plus importants en termes d'empreinte spatiale, en gardant à l'esprit que chaque processus affecte plus d'un quart de l'agriculture européenne », précise l'étude. Les pays les plus touchés par la dégradation des sols sont l'Espagne, devant l'Italie, la Grèce et les Pays-Bas. La France n'est pas en reste, se situant juste derrière, ex-aequo avec le Royaume-Uni et le Portugal. L'Hexagone est par ailleurs particulièrement affecté par la pollution par les produits phytosanitaires, les déséquilibres des nutriments du sol et la pollution par les métaux lourds.

Les chercheurs terminent par un appel aux instances européennes à se saisir de leurs résultats, « afin de stabiliser et d'atténuer plus efficacement la multidégradation des terres et, en fin de compte, de parvenir à un continent neutre en matière de dégradation des terres dans les années à venir ».