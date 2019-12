Vingt-sept territoires sont désormais labellisés French Impact

Le label « Territoire French Impact » vient d'être décerné à sept nouveaux territoires. Avec les vingt premiers sélectionnés en février 2019, le dispositif monte en puissance. Avec ce label, les territoires accèdent à un accompagnement technique et financier de l'État pour faire grandir leur écosystème social et environnemental. Entreprises, associations, universitaires, collectifs de quartier... les territoires labellisés doivent mettre en synergie tous les acteurs locaux pour accélérer la croissance des entreprises à impact et favoriser l'essaimage de solutions.

Chaque territoire se lance trois défis : social, environnemental et citoyen. Parmi les premiers labellisés, Marseille a choisi comme enjeu écologique de développer l'agriculture urbaine. Clermont-Ferrand veut devenir le laboratoire des futures mobilités tandis que Mayotte veut être fin prête à l'exportation de déchets et créer une économie circulaire.

Aujourd'hui, Toulouse Métropole, le Grand Narbonne, l'Occitanie Est, Grenoble Alpes Métropole, le Grand Chambéry, le Genevois InnoVales et le Grand Poitiers rejoignent la dynamique. « Cette nouvelle vague de labellisation répond à la forte demande des acteurs territoriaux de voir reconnue leur capacité d'innovation et de voir leurs solutions changer d'échelle », commente Christophe Itier, haut-commissaire à l'Économie sociale et solidaire.