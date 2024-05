Le TFA, un dérivé de PFAS non surveillé mais potentiellement très présent dans les eaux

Un échantillonnage d'eaux souterraines et superficielles réalisé par Pan Europe alerte sur un des métabolites produits par l'utilisation de pesticides PFAS et les émissions de gaz à effet de serre fluorés, le TFA. Le collectif appelle à son encadrement.

« Le TFA [acide trifluoroacétique] n'est pas mesuré, pas régulé et c'est pour cela que nous en retrouvons à des niveaux de contaminations importants », a regretté Salomé Roynel, chargée de mission à Pan Europe (Pesticide action network), à l'occasion de la présentation lundi 27 mai de l'analyse d'eaux de surface et souterraines européennes, initiée par Pan Europe. Les membres du collectif ont recueilli des échantillons dans 10 pays (1) et recherché la présence de ce polluant éternel (2) . Le collectif a souhaité réaliser un focus précisément sur ce contaminant car il serait le produit de dégradation d'environ 2 000 PFAS.

Les résultats de l'analyse ? Le métabolite est retrouvé dans l'ensemble des échantillons avec une concentration moyenne dans l'eau de surface de 1 220 ng/l et 1025 ng/l dans l'eau souterraine. « Les niveaux de TFA trouvés dans les eaux de surface et souterraines représentent la plus grande contamination à grande échelle connue de l'eau par un produit chimique fabriqué par l'homme », considère Pan Europe. La France est le lieu de prélèvement de quatre échantillons sur 23, et ces derniers comptent dans le classement des dix échantillons d'eau de surface les plus concentrés : à Paris dans la Seine (2900 ng/l, soit la 2e concentration la plus élevée), dans l'Aisne à Choisy au Bac (2400 ng/l soit la 4eme/23), dans l'Oise à Clairoix (1900 ng/l soit la 5eme/23) et dans la Somme à Glisy (1500 ng/l 7eme/23). En revanche, la France ne compte pas d'échantillons parmi les six effectués dans l'eau souterraine.

Les pesticides, suspectés d'être la source la plus importante

Pour comprendre d'où pouvait provenir cette contamination, le collectif s'est appuyé sur un projet (3) mené par l'Agence fédérale allemande pour l'environnement (Uba). Celle-ci a modélisé la contribution des différentes sources de TFA et montre que les pesticides apparaissent comme la source potentielle la plus importante (estimée à 434 tonnes/an) suivis par les gaz à effet de serre fluorés (gaz F avec 96 tonnes), le traitement des eaux usées (20 tonnes/an) et l'épandage de fumiers (20 tonnes/an). « Les opérations industrielles provoquent parfois des niveaux de contamination très élevés au niveau local », indique le rapport de l'Uba.

Or cette source principale potentielle pourrait encore augmenter à l'avenir. « Des enquêtes sur la vente de pesticides PFAS dans d'autres pays [que l'Allemagne], comme celles menées en France par Générations Futures, indiquent une tendance à la hausse de l'utilisation de ces pesticides », relève Pan Europe.

Pour l'instant, ce métabolite est passé sous les radars car il est perçu comme non préoccupant sur le plan toxicologique et peu préoccupant concernant l'écotoxicologie. « L'industrie productrice de PFAS a fait de grands efforts pour présenter le TFA comme une petite molécule inoffensive qui ne devrait pas être comparée en termes de danger à d'autres PFAS plus connus, a réagi Pauline Cervan, toxicologue chez Générations Futures. Cependant, ce récit a récemment été massivement ébranlé, ironiquement par une étude (4) commandée par l'industrie elle-même, dans laquelle le TFA provoquait de graves malformations oculaires chez les bébés lapins. » En novembre 2023, l'Office fédéral allemand des produits chimiques a informé l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) qu'elle allait proposer le classement du TFA comme toxique pour la reproduction.

Un cadre qui mériterait des évolutions

De son côté, l'Agence fédérale allemande pour l'environnement (5) déplore l'approche aujourd'hui retenue pour l'approbation des pesticides. « Les entreprises manufacturières peuvent choisir elles-mêmes dans quel pays elles soumettent leur produit pour une première évaluation et approbation, pointe-t-elle. Étant donné que tous les autres États de l'UE sont liés par les conclusions de cette évaluation, le standard le plus bas s'impose progressivement en Europe. » L'agence illustre ses propos à travers l'exemple du désherbant Flufenacet, qui compte parmi ses métabolites le TFA. « L'UBA a démontré un potentiel élevé de pénétration dans les eaux souterraines et a déjà constaté une augmentation des concentrations dans de nombreuses masses d'eau souterraines dans toute l'Allemagne, indique-t-elle. Les propositions de Pan Europe

Interdire tous les pesticides qui entrent dans la définition des PFAS de l'OCDE

Mettre en œuvre la restriction générale sur les PFAS dans le cadre de REACH

Classer le TFA comme substance dangereuse prioritaire au titre de la directive-cadre sur l'eau

Établir des normes de qualité environnementale et des obligations de surveillance à l'échelle de l'UE pour le TFA dans l'eau.

L'Uba a alors plafonné la quantité annuelle de pesticides utilisés, contenant cette substance. Les détenteurs de l'autorisation ont attaqué cette décision, l'État membre évaluateur dans le cadre de la demande d'approbation n'ayant pas identifié de problème.

« Dans le cas du TFA, toutes les conditions qui auraient exigé l'introduction de mesures de réduction de la pollution par la loi étaient réunies, note Pan Europe. Le TFA remplit sans aucun doute le critère de "polluant principal" au sens de la directive-cadre sur l'eau et montre également une "tendance à la hausse significative et durable" dans toutes les masses d'eau. »

Le collectif regrette également que cette substance ait été considérée comme métabolite « non pertinent », statut défini dans le règlement européen sur les pesticides. « Si le TFA avait été reconnu comme un métabolite pertinent, la réglementation relative à la protection des eaux souterraines aurait interdit l'autorisation de toutes les substances actives qui se dégradent en TFA, à moins que l'on puisse garantir que les concentrations dans les eaux souterraines resteront inférieurs à 100 ng/l malgré leur utilisation, ce qui n'est manifestement pas le cas », a souligné Pan Europe.