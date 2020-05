The Shift Project se lance dans l'élaboration d'un plan de reconstruction, une thérapie de relance

« Le retour à l'avant n'est plus possible », prévient, de but en blanc, Jean-Marc Jancovici, le président de l'association The Shift Project. « La croissance, sur laquelle reposent toutes les politiques mises en œuvre jusqu'ici, risque de ne pas revenir en Europe avant longtemps. Il faut réinventer un modèle qui ne s'appuie plus sur cette croissance, une croissance qui n'a jamais fait autre chose que recourir aux énergies fossiles et tarissables, pétrole, gaz naturel, charbon, qui bouleversent déjà le climat et menacent les conditions de vie sur Terre. » Voilà la feuille de route de l'association d'experts qui se lance, par conséquent, dans l'élaboration d'un plan de reconstruction des activités essentielles : se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, travailler, comprendre, échanger.

« On va proposer un "crash programme" de la mise en route de la décarbonisation de l'économie française,dans un contexte de monde en contraction, promet M. Jancovici. On veut aller au-delà de la pétition de principe. » L'association estime que les débats autour de la transition écologique se sont surtout focalisés jusqu'ici sur des montants d'investissements et des tuyaux de financement. Très peu sur l'objectif, quasiment jamais sur la méthode. C'est donc cette méthode que The Shift Project veut travailler. « La méthode que nous voulons échafauder s'intéresse à l'économie concrète : pas "euros", "croissance" et "dette", mais "métiers", "tonnes", "joule" ; pas "Combien ça coûte ?", mais "Que fait-on ?" », détaille l'équipe, qui compte rendre un début de copie à l'été, et le plan complet début septembre. Pour se financer, elle lance une campagne de crowdfounding.