Lors de la séance plénière d'installation de la nouvelle mandature 2021-2026, le Conseil économique, social et environnemental a élu à sa tête Thierry Beaudet, président de la Mutualité française.

C'est un Conseil économique, social et environnemental (Cese) rénové qui a porté Thierry Beaudet à sa présidence ce mardi 18 mai lors de la séance plénière d'installation de la mandature 2021-2016. La troisième assemblée a en effet été réformée par la loi du 15 janvier 2021 avec l'objectif de développer la démocratie participative. Sa composition a été précisée par un décret du 24 mars 2021. Elle compte désormais 175 conseillers, contre 233 auparavant.

Diplômé de l'École normale d'Alençon (Orne), Thierry Beaudet a débuté sa carrière comme instituteur avant de rejoindre la Fédération des œuvres laïques de l'Orne. D'abord militant à la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN), il poursuit ensuite toute sa carrière dans la mutualité : président de la MGEN de 2009 à 2017, président de l'union mutualiste du groupe Istya en 2011, président du groupe Vyv en 2017. Il est président de la Mutualité française depuis 2016.

Lors de cette séance d'installation, le Cese a également élu les 18 membres de son bureau, dont ses dix vice-présidents : Jean-David Abel, groupe Environnement et nature ; Marie-Andrée Blanc, groupe Familles ; Michel Chassang, groupe Artisanat et professions libérales ; Pascale Coton, groupe CFTC ; Benoît Garcia, groupe CGT ; Jacques Landriot, groupe Coopération ; Marie-Claire Martel, groupe Associations ; Kenza Occansey, groupe Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse ; Martine Vignau, groupe Unsa.