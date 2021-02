Thierry Burlot entame un nouveau mandat de trois ans à la présidence du comité de bassin Loire-Bretagne. Parmi les prochains rendez-vous du bassin, la consultation publique pour le Sdage du 1er mars au 1er septembre 2021.

Thierry Burlot, président du Cercle français de l'eau, président du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité et vice-président du conseil régional de Bretagne chargé de l'environnement a été réélu président du comité de bassin de Loire-Bretagne. "Au sein du comité de bassin, la différence fait la richesse des débats, mon rôle est d'écouter pour trouver les justes compromis, a-t-il indiqué.

Le comité de bassin doit notamment poursuivre le processus d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage). La prochaine étape est la consultation publique normalement prévue du 1er mars au 1er septembre 2021. "Nous allons essayer d'être à la hauteur. Les enjeux sont considérables", a estimé Thierry Burlot.

La composition du comité de bassin renouvelée

Cette élection s'est accompagnée du renouvellement de la composition du comité de bassin conformément au rééquilibrage demandé par la loi biodiversité et les règles de parité exigée par la loi d'accélération et simplification de l'action publique de 2020.

Sur les 190 membres, nommés pour six ans, désormais près de 40 % sont des femmes (contre 11 % dans le précédent mandat). Un quatrième collège fait désormais son apparition : le collège des usagers est en effet scindé en deux collèges : d'une part, des représentants des usagers non économiques de l'eau et, de l'autre, des représentants des usagers économiques chacun doté de 38 membres. Le collège de l'État est représenté par 38 membres et celui des collectivités par 76 membres.