Toitures photovoltaïques sur poulaillers : la justice suspend le refus de permis de construire

Le maire avait refusé le permis du fait, en premier lieu, du non-respect de la règle de distance prévue à l'article L. 111-3 du code rural (1) , dans la mesure où l'implantation de certains abris était prévue à moins de 100 mètres d'immeubles habituellement occupés par des tiers. Il avait fondé son refus, en second lieu, sur la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme (2) dans la mesure où il n'était pas établi que les abris fussent nécessaires à l'exploitation agricole et compatibles avec une activité agricole.

Les requérantes, le développeur photovoltaïque et l'exploitant de l'élevage, estimaient que le maire avait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en fondant son refus ces deux articles. Le fait que les abris litigieux soient également destinés à la production d'électricité́ « n'est pas de nature à leur retirer le caractère d'installation nécessaire à l'exploitation agricole » et ceux-ci s'avèrent indispensables « pour mettre en conformité́ l'exploitation aux normes réglementaires et améliorer les conditions de vie animale », ont notamment fait valoir les requérantes. Le juge des référés leur donne raison, estimant que ces arguments sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

Il juge que l'autre condition pour suspendre l'acte administratif, liée à l'urgence, est également satisfaite, le refus de permis préjudiciant « de manière suffisamment grave et immédiate » tant aux intérêts économiques du développeur photovoltaïque que de l'éleveur. Le motif de refus, lié à l'absence de nécessité du projet à l'activité agricole, a « pour effet de rendre impossible le développement de l'activité de la société requérante, alliant agroforesterie et photovoltaïque, et nuit à la poursuite de son modèle d'affaire, basé sur ce concept innovant pour lequel elle a recruté plus de vingt salariés, dont sept en région Pays de la Loire », relève le juge. Quant à l'éleveur, le refus de permis a pour effet « de faire obstacle à la mise en conformité » de l'élevage et expose l'exploitation à des pertes de volailles « en raison de la mortalité due au stress thermique et attaques de prédateurs aériens ».