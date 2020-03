Total acquiert la société Global Wind Power France

Le groupe pétrolier Total vient d'acquérir, via sa filiale Total Quadran, la société Global Wind Power France, une entreprise spécialisée dans le développement, la mise en œuvre et la gestion de projets éoliens, qui compte aujourd'hui 17 salariés en France. Global Wind Power France est notamment à l'origine du parc éolien terrestre de Montdidier, construit en 2010 dans la Somme.

Cette société détient aujourd'hui un portefeuille d'environ 1 000 mégawatts (MW) de projets éoliens terrestres. Pas moins de 250 MW des 1 000 MW de ce portefeuille devraient être mis en service d'ici 2025. Avec cette acquisition, Total assure vouloir « développer un portefeuille d'activités dans l'électricité bas carbone. » La capacité brute de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables de Total s'élève, pour le moment, à 3 gigawatts.

Le groupe Total est aujourd'hui à l'origine de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et fait partie des vingt entreprises les plus polluantes du monde. En janvier 2020, la multinationale a été assignée en justice par dix-neuf collectivités et associations, qui estimaient que la multinationale ne respectait pas la loi de 2017 sur le devoir de vigilance, et échouait à empêcher les risques d'atteintes graves aux droits humains et à l'environnement causés par ses activités.