Méthanisation : Total acquiert Fonroche Biogaz

Ce lundi 11 janvier, le groupe Total a annoncé avoir acquis Fonroche Biogaz, la filiale de Fonroche qui conçoit, construit et exploite des unités de méthanisation en France. « Avec près de 500 gigawattheures (GWh) de capacité installée (…) Fonroche Biogaz est aujourd'hui le leader du marché français de la production de gaz renouvelable avec plus de 10 % de part de marché grâce à un portefeuille de sept unités en service », explique Total. Le géant français de l'industrie pétrolière précise que la capacité installée de Fonroche Biogaz a doublé entre 2019 et 2020. La nouvelle entité du groupe Total dispose aussi de quatre projets en développement « à court terme ». Total a pour ambition de produire en France 1,5 térawattheure (TWh) par an de biométhane d'ici 2025.

Fonroche Biogaz, qui compte 85 employés, est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du biométhane. « Son intégration marque une étape importante dans le développement de Total sur le marché du gaz renouvelable, avec des perspectives de croissance rapide sur le marché français et de déploiement à l'international », explique l'entreprise. Total était déjà actif en France avec sa filiale Méthanergy, spécialisée dans la cogénération à partir de biogaz. Le groupe est aussi producteur de biométhane et opérateur de stations de Bio-GNV/Bio-GNL au Benelux et aux États-Unis avec ses filiales PitPoint et Clean Energy. Enfin, en décembre 2020, Total a annoncé un partenariat avec Clean Energy Fuels Corp doté de 100 millions de dollars afin de développer des projets de production de gaz renouvelable aux États-Unis. Le groupe Total vise une production globale de 4 à 6 TWh par an de biométhane en 2030.