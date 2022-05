TotalEnergies annonce le démarrage de la construction du parc éolien flottant Eolmed

Le 10 mai, le groupe TotalEnergies a annoncé le lancement de la construction du parc éolien flottant Eolmed, en Méditerranée. La ferme sera composée de trois éoliennes d'une puissance unitaire de 10 mégawatts (MW), situées à plus de 18 km des côtes de Gruissan et de Port-La-Nouvelle, dans l'Aude (région Occitanie).

Le projet Eolmed est opéré par Qair, producteur d'énergies renouvelables, dont TotalEnergies est partenaire à hauteur de 20 %. Les trois éoliennes seront montées sur des flotteurs en acier et reliées au réseau de RTE par un câble sous-marin, précise le groupe dans un communiqué. Le consortium a notamment choisi une coentreprise formée par Matière et Ponticelli pour produire les flotteurs, à Bagnac-sur-Célé (Lot) et à Port-la-Nouvelle (Aude).

La mise en production des éoliennes flottantes est prévue d'ici à 2024. « Ce projet s'inscrit dans la stratégie de TotalEnergies de développement de l'éolien flottant, qui permet d'accéder à des sites plus profonds, plus éloignés des côtes et de tirer parti de ressources de vent plus importantes », a déclaré le groupe.