TotalÉnergies et Veolia parient ensemble sur le biométhane

Deux grands groupes français s'allient autour du biométhane. Veolia, la multinationale spécialisée dans la gestion des déchets, et l'énergéticien TotalÉnergies, ont annoncé, ce mercredi 2 février, avoir conclu un accord de partenariat international. Leur objectif est de « valoriser le biométhane issu d‘installations de traitement de déchets et d'eaux usées de Veolia en opération dans plus de quinze pays ».

Les deux partenaires promettent d'investir ensemble dans des projets de méthanisation, en France et ailleurs, avec pour ambition commune d'atteindre 1,5 térawattheure (TWh) de production annuelle d'ici à 2025. Cette cible commune complètera celle portée par Total, à lui seul, de 2 TWh à la même échéance. « Veolia apportera son expertise dans la production et le traitement du biogaz issu de ses installations, et TotalÉnergies apportera sa maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur du biométhane », énoncent les deux groupes.