Tourisme à vélo : VNF lance un appel à projets sur l'axe Dole-Mulhouse

Révéler tout le potentiel touristique offert par l'axe fluvial entre Dole (Jura) et Mulhouse (Haut-Rhin) pour la pratique du vélo. Tel est l'objectif de l'appel à projets que Voies navigables de France (VNF) vient de lancer. Cet appel s'adresse aux opérateurs économiques en vue de proposer des projets, essentiellement tournés sur l'hébergement, en appui à l'itinérance à vélo sur l'EuroVélo 6, l'un des axes du réseau européen de routes cyclables situé le long des canaux du Rhône au Rhin.

« Maisons éclusières, terrains et plans d'eau…, les opportunités sont multiples pour mettre en place un produit novateur au bord de l'eau et le long des 200 km de cet itinéraire cyclable, au cœur d'un territoire naturel et riche en patrimoine, entre les collines du massif du Jura et les cités historiques », explique l'établissement public chargé de gérer 6 700 km de fleuves, canaux et rivières canalisées dans l'Hexagone.

Ce dernier souhaite recueillir des offres de tourisme pensées à l'échelle de la totalité de l'itinéraire, et non sur un site seulement. Pour cela, l'offre retenue devra prendre en compte au moins cinq des six étapes proposées par VNF sur cet itinéraire. Une convention d'occupation temporaire du domaine public sera établie entre l'établissement public et le candidat retenu, afin de permettre une occupation privative des sites. La convention autorisera le bénéficiaire à réaliser les travaux nécessaires à la mise en œuvre de son projet. En contrepartie, celui-ci devra s'acquitter du paiement d'une redevance d'occupation. La date limite de réception des propositions est fixée au 21 octobre 2022.