Trafic d'espèces sauvages : l'UICN appelle à renforcer la lutte, à l'aide d'Aéroports de Paris

Ce mercredi 15 février, le comité français de l'Union internationale pour la conservation (UICN) a appelé le gouvernement à « lutter rapidement et concrètement contre le trafic des espèces sauvages », souvent menacées, à l'occasion d'une visite des infrastructures douanières de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle par la secrétaire d'État chargée de l'Écologie. « Ce trafic a un impact catastrophique sur la biodiversité et fait peser un risque sanitaire élevé », a reconnu Bérangère Couillard.

« En 2021, les services douaniers du seul terminal 2 de l'aéroport de Roissy annonçaient avoir saisi 36 tonnes de produits illégaux issus d'espèces sauvages, dont 17 tonnes d'espèces animales et de viande de brousse (pangolins, primates, agoutis, chauve-souris), tout en estimant ne saisir qu'environ 10 % du commerce illégal », attestent par exemple les membres de l'UCIN. Pour enrayer ce trafic, ils demandent notamment, d'une part, de rehausser les sanctions des délits se rattachant au trafic d'espèces sauvages « en les ajustant sur celles prévues en matière de trafic de stupéfiants ». Ils recommandent, d'autre part, de créer de nouvelles stations d'accueil des animaux saisis et de prendre un arrêté définissant le statut juridique d'intérêt général des refuges et sanctuaires ainsi que les modalités de leur subventionnement public.

À cet égard, l'ONG a conclu un accord de collaboration avec les Aéroports de Paris (ADP). Ce partenariat prévoit des campagnes conjointes de sensibilisation auprès des voyageurs, mais également des professionnels localisés dans les pays de départ de ce trafic. L'UICN et le groupe ADP comptent également renforcer la formation des professionnels des aéroports français à cet égard.