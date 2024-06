Traité sur la charte de l'énergie : l'Union européenne s'en retire officiellement

Le retrait de l'Union européenne du Traité sur la charte de l'énergie (TCE) est officiellement acté par une décision parue le 5 juin au Journal officiel de l'UE qui autorise le président du Conseil à notifier ce retrait.

Ce traité international, signé en 1994 et entré en vigueur en 1998, compte une cinquantaine de parties contractantes. Il permet à un investisseur d'agir contre l'État d'accueil de son investissement devant un tribunal arbitral lorsqu'il s'estime lésé par l'une de ses décisions. Cet instrument est accusé de bloquer les politiques de transition énergétique dans la mesure où il protège les investissements dans les énergies fossiles.

La Commission européenne avait proposé, en juillet 2023, un retrait coordonné de l'UE et des États membres de ce traité international. Ce ne sera pas tout à fait le cas. Si certains États membres comme l'Italie, dès 2016, ou la Pologne, l'Allemagne, le Luxembourg et la France ont notifié leur retrait, d'autres n'en ont manifesté que l'intention, tandis que d'autres encore ne souhaitent pas en sortir du tout. « Plusieurs États membres ont exprimé leur soutien aux modifications proposées du TCE et ont fait part de leur intention de rester parties contractantes, sous réserve de sa modernisation », rappelle ainsi la décision. Ces États membres seront autorisés, par une décision distincte du Conseil, à approuver la modernisation du TCE dont les négociations ont débuté en 2019.

Le retrait prend effet au terme d'une année après sa notification au dépositaire du Traité, à savoir la République portugaise. Le retrait de la France a ainsi pris effet le 8 décembre 2023. Celui de l'UE interviendra donc courant juin 2025. Mais une clause dite « de survie » protège les investissements existants pendant encore vingt ans après la date de prise d'effet du retrait.