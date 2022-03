Les transferts de carbone terre-océan sont sous-estimés, selon le CEA

Des chercheurs français du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et des chercheurs belges de l'université libre de Bruxelles (ULB) se sont penchés sur les transferts de carbone des écosystèmes terrestres vers l'océan. Les résultats de leurs travaux ont été publiés, le 16 mars, dans la revue Nature.

Les scientifiques soulignent que ces transferts ont été « sous-estimés » par les études précédentes. « Une fois absorbé, le carbone de l'atmosphère est en fait exporté et non séquestré localement par les écosystèmes terrestres », expliquent-ils. Le continuum aquatique terre-océan transporte du carbone du continent vers la haute mer. Or, les bilans carbone effectués par les chercheurs ont permis « de découvrir que le flux de carbone préindustriel terre-océan est 50 % plus important que les valeurs admises jusque-là », précise le CEA.