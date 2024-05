Réseau de chaleur et biomasse : une transition bienvenue, un approvisionnement à interroger

Les trois scénarios d'évolution du mix énergétique alimentant les réseaux présentés par l'agence gouvernementale prévoient un taux de biomasse oscillant entre 25 et 40 %, pour un taux de charbon stationnant en-dessous des 10 %. La part du charbon dans le mix énergétique de la CPCU s'élevait en 2015 à 19 %. Elle est tombée à 2 % en 2023, pour disparaître cette année au profit de la biomasse.

Adapter les chaudières La transition progressive du charbon vers la biomasse a demandé une adaptation du process industriel, d'abord à une cocombustion, puis à une combustion unique. Ces travaux se sont accompagnés d'une instrumentation communicante des chaudières afin d'analyser leur comportement de combustion et d'optimiser les réglages.

L'usage de biomasse solide a demandé à la CPCU de faire évoluer son principal site de production à Saint-Ouen. Ont été construits des bâtiments de déchargement et des silos de stockage adaptés, des portions de voies ferrées pour permettre aux trains venus du port de Rouen d'approvisionner la chaufferie et, enfin, de nouvelles galeries de convoyage entre le quai ferroviaire et la chaufferie.