Transition écologique : vous la voyez low tech ou high tech ?

Greentech, Agtech, Fintech, Biotech, Foodtech, Medtech, Tech4good… Les appellations dans les métiers des technologies fleurissent, dynamisées par une tendance en plein essor. De plus en plus ancrées dans notre quotidien, les innovations technologiques offrent des nouveaux services aux sociétés, mais leurs impacts environnementaux posent question. Le débat est maintenant largement ouvert : la transition écologique viendra-t-elle de la tech ou plutôt de changements de comportements et d'usages moins énergivores ?

Entre durabilité du high-tech et désirabilité du low-tech, les avis de toutes les parties prenantes sont nombreux et contradictoires et le débat est maintenant largement ouvert.

Alors, duau, quelle sera votre solution, votre technologie pour réussir la transition ? C'est sur ce thème que la 17édition du Prix Jeunes pour l'environnement EpE-LCI, dontet Emploi-Environnement sont partenaires, donne l'occasion aux étudiants, aux jeunes diplômés ou actifs de moins de 30 ans, individuellement ou en groupe, de s'exprimer. Les lauréats se verront récompensés par EDF, le Cnes, Iliad et, qui remettront respectivement aux gagnants 8 000 €, 5 000 €, 3 000 € et 1 000 €. Tous les participants avec un dossier complet et recevable pourront bénéficier d'un abonnement d'un an à

Intéressé ? Vous avez carte blanche pour composer, individuellement ou en groupe, un dossier de 5 pages maximum, éventuellement accompagné d'un pitch vidéo (trois minutes maxi). Plus d'informations sur le site Internet d'EpE.