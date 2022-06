Transition écologique, Mer et Santé : les trois ministres qui vont quitter le gouvernement

Leur passage dans le premier gouvernement du second mandat d'Emmanuel Macron aura été de courte durée : trois ministres fraîchement nommées, vendredi 20 mai, devront démissionner comme prévu au vu de leurs résultats au second tour des législatives. Ainsi Amélie de Montchalin, actuelle ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, n'a remporté que 46,64 % des suffrages, selon le ministère de l'Intérieur, face à Jérôme Guedj (Nouvelle Union populaire écologique et sociale, Nupes) dans la 6e circonscription de l'Essonne (91).

C'est également le cas de Justine Benin, secrétaire d'État chargée de la Mer, avec 41,35 % des voix dans la 2e circonscription de Guadeloupe, face à Christian Baptiste (divers gauche).

Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention, devra également quitter le gouvernement. Elle affiche un score de 49,94 % des voix, face à Christine Engrand (Rassemblement national) dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais (62).

La question se pose aussi pour Élisabeth Borne. Si la Première ministre est élue, avec 52,46 %, dans la 6e circonscription du Calvados, sa faible avance par rapport au candidat de la Nupes, Noé Gauchard (47,54 %), n'appuie pas un maintien à la tête du gouvernement. Gouvernement qui devrait dévoiler un remaniement ministériel d'ici peu.