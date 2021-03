Transition énergétique et réseaux : Enedis et Amorce publient un guide destiné aux collectivités

Le groupe Enedis, qui gère le réseau d'électricité en France, et l'association Amorce, qui regroupe des collectivités locales, publient un guide pour « faire du réseau de distribution d'électricité un puissant levier de la transition écologique des territoires ». Ce guide pratique est principalement destiné aux collectivités.

« Le réseau public de distribution d'électricité doit jouer un rôle central dans la généralisation de stratégies territoriales de maîtrise de l'énergie, de résorption de la précarité énergétique, de déploiement des énergies renouvelables et, plus globalement, dans la lutte contre le dérèglement climatique », soulignent Enedis et Amorce. Ils proposent aux collectivités territoriales de s'inspirer du guide pour établir, à l'échelle de leur territoire, une stratégie de transition énergétique impliquant le réseau public de distribution d'électricité, concertée avec Enedis mais aussi co- construite avec les autres parties prenantes de la politique énergétique sur le territoire (communes, intercommunalités, départements, régions, gestionnaires d'infrastructures énergétiques, partenaires économiques et associatifs des collectivités, citoyens, etc.).

En parallèle de ce guide, Amorce et Enedis ont mis en place des groupes de travail début 2021 : un premier groupe autour de la lutte contre la précarité énergétique et un second visant à accompagner les collectivités en charge de l'urbanisme.