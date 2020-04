Coronavirus : l'Europe présente ses orientations pour garantir le transport des déchets

La Commission européenne a publié, le 31 mars, un document d'orientation visant à poursuivre et garantir le transfert de déchets dans l'Union, dans ce contexte de crise sanitaire du Covid-19. Elle recommande d'utiliser les voies réservées qui ont été mises en place et de remplacer les documents papier par des échanges électroniques afin d'éviter les contacts et d'accélérer les passages aux frontières. Des voies réservées signalées par les États membres, chargés d'identifier les points de passage frontaliers internes pertinents. Le passage d'une frontière et les éventuels contrôles doivent être effectués en quinze minutes maximum.

« La Commission travaille avec les États membres pour veiller au maintien de corridors de circulation pour les déchets afin qu'ils soient transférés sans délai pour servir de matière première à un autre secteur, ou traités de manière appropriée dans l'UE. C'est une bonne chose pour la santé et la protection de l'environnement, ainsi que pour l'économie circulaire », précise Virginijus Sinkevičius, commissaire à l'environnement, les océans et la pêche.