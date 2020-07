La Commission européenne lance une consultation sur la mobilité durable

Le Pacte Vert européen comprend un objectif de réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports d'ici 2050.



La Commission a l'intention d'adopter une stratégie globale pour atteindre cet objectif et veiller à ce que le secteur des transports de l'UE soit apte à une économie propre, numérique et moderne. Les objectifs comprennent notamment l'adoption de véhicules zéro émission, la création de solutions alternatives durables à la disposition du public et des entreprises, le soutien de la numérisation et de l'automatisation, et l'amélioration de la connectivité.



Dans ce cadre, Bruxelles a lancé le 1er juillet une consultation publique en ligne pour « une stratégie de mobilité durable et intelligente ». Ouverte jusqu'au 23 septembre 2020, elle donne donne l'opportunité aux parties prenantes et aux citoyens de donner leurs avis et d'identifier leurs priorités.



Les données recueillies par cette consultation permettront à la Commission européenne « de mieux comprendre comment aider ce secteur à devenir plus durable et plus compétitif, mais également plus moderne et résilient face aux crises ». La stratégie ouvrira une voie au secteur « pour maîtriser les transitions verte et numérique, créant un système de transport résilient et résistant aux crises pour les générations à venir », précise la Commission.