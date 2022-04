Transport d'hydrogène : GRTgaz lance son réseau RHYn

Après le projet de conversion de canalisations de gaz entre la Sarre (Völklingen-Perl), la Moselle (Bouzonville-Carling) et le Luxembourg pour le transport d'hydrogène, GRTgaz annonce, ce mardi 5 avril, la création d'un second tronçon entre Fessenheim et Mulhouse, en Alsace, passant par les zones industrielles de Dessenheim et de Chalampé-Ottmarsheim. Baptisé RHYn (Rhine Hydrogen Network), ce réseau devrait être inauguré en 2028. Il contribuera au déploiement de la stratégie en matière d'hydrogène du Grand-Est pour la décarbonation de son industrie et de sa mobilité.

Dans un second temps, ce réseau pourra s'étendre vers les sites industriels de Marckolsheim, au nord, et vers la zone aéroportuaire de Bâle (Suisse), au sud, totalisant 100 km, dont 60 de canalisations existantes converties. De quoi transporter 125 000 tonnes d'hydrogène par an, soit l'équivalent d'une production de 900 MW par électrolyse.

Ce projet alsacien s'intègre ainsi à un écosystème de l'hydrogène plus large, autour du Rhin, entre l'Allemagne, la Suisse et la région Grand-Est. Dans ce cadre, GRTgaz étudiera la possibilité d'interconnexions avec les régions de Baden-Wurtemberg (Allemagne) et de Bâle. Plus généralement, RHYn contribuera à la mise en place de la grande dorsale européenne, European Hydrogen Backbone, qui devrait se développer en partie sur des infrastructures gazières existantes converties, en réunissant 23 gestionnaires de réseaux de transport (GRT) de gaz dans 21 pays européens.