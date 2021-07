Transport : le gouvernement veut renouveler l'exploitation des petites lignes ferroviaires

L'État lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour l'exploitation et le renouveau des petites lignes ferroviaires. « Il vise à développer de nouveaux matériels roulants », précise Barbara Pompili dans un communiqué de presse. En effet, l'AMI, intitulé « digitalisation et décarbonation du transport ferroviaire », s'inscrit dans la stratégie « digitalisation et décarbonation des mobilités » qui prévoit jusqu'à 250 millions d'euros pour le volet ferroviaire.

L'AMI a pour but de participer au doublement de la part modale du fret ferroviaire d'ici 2030 et s'inscrit dans de nombreux autres objectifs. Notamment celui de décarboner les transports en rendant les trains plus attractifs à la fois pour le transport des voyageurs et celui des marchandises.

Ainsi, il s'adresse en premier lieu aux entreprises de toutes tailles, seules ou en consortiums. Les collectivités sont également invitées à participer, en tant que terrain d'expérimentation. Le gouvernement indique que « les projets pourront notamment porter sur le développement de briques technologiques, de démonstrateurs territoriaux ou de projets pilotes intégrant des briques innovantes, permettant de valider la pertinence technico-économique de la solution en usage représentatif ».