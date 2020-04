Transport maritime : Green Marine Europe, nouveau label environnemental

Un nouveau label baptisé « Green Marine Europe » vient d'être créé à destination des armateurs européens. Il est basé sur le programme de certification environnementale de l'Alliance verte, une initiative volontaire de l'industrie maritime au Canada et aux États-Unis, qui vise à améliorer la performance environnementale du transport maritime, au-delà des exigences réglementaires. L'association Surfrider Foundation (accompagnée par l'Ademe), et l'Alliance Verte, ont travaillé en partenariat pour la transposition du label nord-américain au continent européen.

Le label concerne les émissions de gaz à effet de serre et les émissions polluantes, le bruit sous-marin, les espèces aquatiques envahissantes, la gestion des matières résiduelles, et les rejets huileux. Il nécessite une autoévaluation, une vérification externe et la publication des résultats des candidats participants. Les résultats sont vérifiés de manière indépendante tous les deux ans, et la performance individuelle de chaque entreprise est rendue publique chaque année.

Pour la première année, l'adhésion est offerte gratuitement aux armateurs qui désirent obtenir le label. Par la suite, le modèle d'affaires sera calqué sur le programme nord-américain, financé par les cotisations de ses membres. Les armateurs désireux de se porter candidat pour obtenir le label Green Marine Europe peuvent le faire en complétant le formulaire d'adhésion disponible en ligne.