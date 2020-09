"Nous en avons assez des incohérences entre les beaux discours et les actes." "Voilà un projet de loi qui vise à modifier l'existant et qui pourrait ouvrir des portes à d'autres cultures que celle de la betterave sucrière", dénonce Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement.

Autre raison invoquée par les ONG, "les chiffons rouges agités par le Gouvernement du côté de la chasse". "Doit-on perdre autant de temps sur ce sujet plutôt que de parler de débat de fond ?", demande Arnaud Schwartz.

Les ONG dénoncent également le droit de dérogation s qui a été accordé aux préfets pendant le confinement leur permettant d'intervenir sur les réglementations, notamment environnementales, afin de faciliter les activités économiques.