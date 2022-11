Le collectif Stop à l'exclusion énergétique remet ses trophées à sept nouveaux lauréats

Le 24 novembre, le collectif Stop à l'exclusion énergétique a sélectionné sept lauréats pour l'édition 2022 de ses trophées, qui récompensent les solutions pour lutter contre la précarité énergétique des ménages.

Les cinq lauréats sont, par catégorie :

- Identification et accompagnement : l'Association Alisée (Association ligérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et l'environnement) pour l'accompagnement à la rénovation énergétique « Watt for change » des publics aux ressources modestes de la région des Pays de la Loire ;

- Technique et numérique : l'afficheur numérique nrLink, distribué par My Energy Manager. Il s'agit d'un boîtier de captation et d'affichage des données d'énergie « pour suivre en conscience ses consommations » ;

- Formation, mobilisation, communication : la Métropole du Grand-Paris-Est pour la stratégie d'accompagnement et de formation des artisans vers la labellisation Reconnu garant de l'environnement (RGE) ;

- Financement : l'entreprise Don de chaleur, qui a lancé un grand défi de solidarité énergétique pour mobiliser un million de Français autour d'une réduction volontaire de leur consommation d'énergie ;

- Solution territoriale : l'association Action Tank entreprise et pauvreté, cofondée par Martin Hirsh et Emmanuel Faber, pour la rénovation-densification de copropriétés dégradées en Île-de-France.

Deux coups de cœur ont aussi été attribués, pour les scooters électriques français SolidarMob, développés par Mob-ion, à tarif social pour les jeunes de 14 à 25 ans en formation. Et au groupement local d'employeurs d'agents de médiation (Gleam) multiservices (Pimms) de Mayenne-Sarthe, pour son triporteur numérique qui offre un accompagnement pédagogique lié à l'énergie.

« En mettant en lumière les acteurs des territoires et leurs projets innovants et duplicables pour éradiquer l'exclusion énergétique, nous voulons avec ces Trophées inspirer et donner envie de s'engager collectivement dans la lutte contre ce fléau social, sanitaire, environnemental majeur, a fortiori dans une période de fortes augmentations des prix des énergies », déclare Bernard Saincy, président de Stop à l'exclusion énergétique.