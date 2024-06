Salon Expobiogaz 2024 : deux entreprises lauréates du Trophée de l'innovation

Le salon Expobiogaz, qui s'est tenu à Strasbourg les 5 et 6 juin 2024, a été l'occasion de récompenser les innovations dans le secteur de la méthanisation. Dans la catégorie des produits, la société CH 4 Process a retenu l'attention, avec sa gamme CH 4 Detect. Spécialisée dans les capteurs acoustiques pour détecter les fuites de gaz, la société a mis au point plusieurs types de capteurs à installer sur les soupapes de sécurité des digesteurs. Ils détectent ainsi les bruits typiques d'une fuite de gaz en continu. Un point fort indéniable pour les installations sachant que la directive européenne RED II oblige les exploitants d'unités de méthanisation à lutter contre les fuites afin de garantir le bilan environnemental positif du process.

Dans la catégorie Services, c'est la société Methagora qui a fait sensation au sein du jury composé de représentants de l'Ademe, GRDF, Atee, France Gaz, Solagro ou encore l'AAMF. Methagora propose un nouveau modèle de production et de valorisation du gaz vert en optimisant les sites de méthanisation agricole existants. Elle propose aux installations de cogénération du biogaz de valoriser leur production également en injection dans le réseau, une voie plus rémunératrice. Pour cela, elle installe des épurateurs de biogaz sur plusieurs petits sites, collecte le biométhane et mutualise l'injection dans le réseau en un seul point.

Trois autres produits étaient nominés de ce concours. La société Agrikomp a présenté son Agripure Smart, un méthaniseur agricole intégré dans un conteneur. L'entreprise QED Environnemental a présenté ses instruments de mesure de gaz (Geotech Biogas AD) qui facilitent la maintenance des installations. Le dernier nominé est l'entreprise Inex Circular, qui a présenté son Inex Advance, une méthodologie grâce à laquelle les industriels peuvent préparer un projet de méthanisation.