Lancement des trophées nationaux des économies d'eau

À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le club des bonnes pratiques d'économies d'eau (CBPEE) animé par la FNCCR et hébergé sur la plateforme IdealCo lance la première édition de ses trophées. L'idée est d'identifier et valoriser des actions exemplaires pour la préservation de la ressource. Différentes initiatives sont ciblées : la sensibilisation des usagers, la mise en place d'outils techniques de réduction des consommations, d'expériences de tarifications alternatives (progressive, saisonnière, gestion des parts fixes, etc.), d'actions lors des périodes de stress hydrique ou encore des prospectives innovantes pour contourner des contraintes techniques, matérielles ou réglementaires. Tous les acteurs du cycle de l'eau peuvent participer.

À l'issue de la seconde séquence des Assises de l'eau, un objectif de réduction des prélèvements en eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans a été retenu. Le ministère a mis dans cette optique en place le « Club de bonnes pratiques d'économies d'eau et de tarification ». Les candidatures pour les trophées sont ouvertes jusqu'au 25 avril 2021. La remise des prix aura lieu le 5 mai, à l'occasion du Carrefour des Gestions Locales de l'Eau (CGLE). Les lauréats seront distingués dans le catalogue de recommandations du Club.