Un projet de sciences participatives pour dresser le portrait des zones humides d'altitude

Il existe dans les montagnes françaises, des milieux peu étudiés : les zones humides d'altitude. Marie Lamouille-Hébert, chargée de mission pour France Nature Environnement (FNE) en Rhône-Alpes, lance donc Climae, un projet inédit de sciences participatives pour les étudier, mieux comprendre leur évolution face au changement climatique et in fine, mieux les protéger.

Guides et gardes de réserves naturelles, naturalistes, athlètes ou aventuriers des montagnes sont donc invités à se munir d'un grappin à végétaux, d'une clef d'identification des espèces et d'un appareil photo dans le but obtenir un panorama représentatif de ces zones humides d'altitude. Ce travail d'état des lieux servira à alimenter une thèse co-dirigée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) et l'Université de Savoie, afin d'établir un plan de protection.