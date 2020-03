Les zoos, les aquariums, les parcs nationaux du monde entier « unis pour la biodiversité »

À l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, la Commission européenne a lancé, le 3 mars à Monaco, une nouvelle coalition mondiale pour la biodiversité, afin de mieux protéger la faune et les écosystèmes. Par cette campagne de communication, la Commission appelle tous les parcs nationaux, les aquariums, les jardins botaniques, les zoos, les musées des sciences et les musées d'histoire naturelle du monde entier « à unir leurs forces pour sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur notre biodiversité ».

La Commission a lancé cette initiative, en présence du Prince Albert II de Monaco, de Virginijus Sinkevicius, Commissaire européen chargé de l'environnement, des océans et de la pêche, et d'Inger Andersen, Directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). L'Institut océanographique de Monaco annonce qu'il est la première institution à rejoindre la coalition.

Cette nouvelle campagne de communication, fait suite à celle lancée en 2017, intitulée « World aquariums ready to change to beat plastic pollution », qui avait rassemblé plus de 200 aquariums dans 41 pays, afin de sensibiliser le monde entier à la problématique des déchets marins.

La Commission encourage aussi les autorités nationales, régionales et locales, les organisations non gouvernementales, les entreprises, les scientifiques et les citoyens « à sensibiliser tout un chacun à cette question », dans la perspective du prochain sommet des Nations unies sur la biodiversité (COP 15), prévu en octobre 2020 à Kunming, en Chine. Les nations doivent, durant ce sommet, adopter un nouveau cadre mondial pour protéger et restaurer la nature pour l'après 2020.

Le secrétariat du groupe d'experts internationaux spécialisés sur la biodiversité (IPBES) a salué la formation de cette coalition mondiale pour la biodiversité. Celle-ci « offre l'opportunité à toutes ces institutions de joindre leurs forces et de sensibiliser le public à la crise de la nature, avant la cruciale COP 15. Ces organisations sont vitales, non seulement pour cataloguer et préserver le monde naturel, mais ce sont aussi des centres indispensables et inestimables pour l'éducation et la mobilisation, en particulier pour les jeunes leaders et les décideurs de l'avenir », a déclaré la Secrétaire exécutive de l'IPBES, Anne Larigauderie. En mai 2019, les scientifiques de l'IPBES ont publié la première évaluation depuis 2005, de l'état mondial de la biodiversité. Environ un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, a averti l'IPBES, en dépit des politiques déjà mises en œuvre.