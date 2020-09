Déchets sur les plages : l'Union européenne en veut moins de 20 tous les 100 mètres

L'Union européenne a fixé à moins de 20 déchets tous le 100 mètres le seuil pour les déchets marins échoués sur les côtes. Le chemin s'annonce long pour ramener les plages européennes à un tel niveau.

Le 18 septembre, la Commission européenne a fixé la valeur-seuil pour les déchets marins échoués sur les côtes. Une plage est considérée en bon état écologique lorsqu'il y a moins de 20 déchets pour 100 mètres de côte. Cette valeur-seuil, élaborée conformément à la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » qui impose aux États membres de mettre en œuvre des stratégies de protection de l'environnement marin, fixe un objectif concret pour les plages, explique l'exécutif européen. Cette valeur-seuil est un premier pas pour la prise en compte des déchets marins et d'autres seuils pourraient être fixés en application de la directive-cadre.

Plus de 300 déchets sur de nombreuses plages

Cette valeur a été adoptée sur la base d'un rapport du centre de recherche de la commission européenne (JRC). « Un déchet marin est défini comme tout élément jeté trouvé sur la plage de plus de 2,5 centimètres de longueur », explique le JRC, précisant que cette définition « couvre des petits objets, comme les filtres à cigarettes, jusqu'aux plus gros comme les filets, les cordes ou les emballages industriels ». Les mégots de cigarettes ont été maintenus dans le calcul du seuil, notamment car ils figurent parmi les déchets persistants et toxiques les plus fréquemment trouvés sur les plages.

Faute de connaissance robuste sur les dommages causés aux écosystèmes, le JRC a proposé la valeur-seuil à partir des données disponibles pour les années 2015 et 2016. Concrètement, il s'est appuyé sur une base de données qui regroupe les informations relatives à 331 plages européennes (plus de 3 000 relevés, à raison de quatre relevés par an et par plage). Les scientifiques ont retenu la valeur du 10ième centile, soit 13 déchets pour 100 mètres. Cette valeur a toutefois été relevée à 20 déchets pour tenir compte des marges d'erreur.

Les séries utilisées par le JRC montrent que 85 % des plages suivies dépassent le seuil de 20 déchets pour 100 mètres et de « nombreuses plages » dépassent les 300 déchets. Les données traduisent des niveaux variables selon les façades maritimes : 40 déchets tous les 100 mètres en moyenne en Baltique, 106 déchets pour la mer Noire, 233 pour l'Atlantique et la mer du Nord, et 274 pour la Méditerranée. À titre de comparaison, les plages du Groenland, considérées comme vierges de détritus, affichent 1,8 déchet tous les 100 mètres.

90 % des déchets sont en plastique

Compte tenu de l'écart entre la situation actuelle et la cible retenue, « il est admis que l'atteinte de la valeur-seuil nécessitera des mesures substantielles et soutenues sur une longue période », explique le JRC. Pour l'instant, aucune date n'est fixée pour le respect de la valeur-seuil.

Des recherches doivent encore être menées pour évaluer la part des déchets liés à la pollution transfrontalière. Le groupe de travail du JRC devrait donc poursuivre ses travaux en ce sens. Il devrait aussi proposer une méthode pour fixer des cibles intermédiaires afin d'assurer une évolution progressive vers le bon état écologique des plages. « Cette méthode devrait tenir compte des spécificités régionales, telles que les activités de pêche et d'aquaculture, voire la densité de population et d'autres paramètres ».

Enfin, cette valeur-seuil sera aussi utile à la mise en œuvre de la directive relative à certains produits plastique à usage unique (directive SUP, pour single-use plastic) de juin 2019. En effet, le rapport du JRC « montre que les plastiques à usage unique [visés par la directive SUP] et les objets liés à la pêche sont à l'origine de plus de 50 % des déchets retrouvés sur les plages ». Plus généralement, pointe le JRC, 90 % des déchets retrouvés sur les plages sont en plastique.