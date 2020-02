Valorisation des mâchefers : Suez récupère les métaux non ferreux dans son usine en Belgique

Le 20 février, le groupe français Suez a inauguré, dans la zone portuaire de Gand en Belgique, « la première usine » d'Europe de récupération des métaux non ferreux contenus dans les mâchefers, résultant de la valorisation énergétique des déchets.

Le site industriel « Valomet » de Suez permet de récupérer, dans les mâchefers, les particules fines de métaux non ferreux de 0 à 20 mm. « De petits objets contenant du métal, comme des stylos bille et des cartes à puce, renferment une multitude de composants qui se retrouvent avec les déchets ménagers. À partir de ces déchets, Suez produit des matières secondaires et de l'énergie verte », indique le groupe. Le procédé Valomet, développé par Suez, « récupère le cuivre et l'aluminium, en consommant respectivement 80 et 95 % d'énergie en moins que les procédés d'extraction minière classique, réduisant par la même occasion, les émissions de CO 2 », explique le groupe. L'aluminium et le cuivre sont ensuite réintroduits dans la chaîne de production « via des fonderies et des raffineries métallurgiques belges et européennes ».

Suez avait débuté son projet pilote à Gand en 2015. Des concentrés de flux métalliques provenant des mâchefers y ont été traités et séparés. Le gouvernement flamand a investi un million d'euros dans la mise en œuvre de cette usine. « L'économie circulaire offre de grandes opportunités à notre industrie et à notre société. Valomet en est un bel exemple », s'est félicité Jan Jambon, Ministre-Président du gouvernement flamand.

Le nouveau site doit permettre de traiter jusqu'à 12 000 tonnes par an de métaux non ferreux. Les flux traités proviendront d'Europe (Belgique, France, Royaume-Uni et Pologne). « À partir de 100 tonnes de déchets ménagers et industriels, nous arrivons en fin de process à extraire 200 kg d'aluminium pur, 50 kg de cuivre pur et 210 g de métaux précieux », a précisé Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint de Suez en charge des opérations.