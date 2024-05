Véhicule de chantier électrique : une affaire de compromis entre puissance et autonomie

Du 22 au 27 avril 2024 à l'occasion du salon Intermat, le constructeur Renault Trucks France a présenté son premier véhicule de chantier hors-route électrique, équipé d'une benne et d'une grue. Il affiche une capacité totale de 360 kWh et son autonomie est estimée entre 150 et 220 km selon les conditions d'usage. Ce projet est le dernier-né d'un programme de recherche et d'investissement de l'industriel français engagé en 2021, destiné à compléter sa gamme électrique.

Quelques définitions La capacité d'une batterie est la quantité totale d'électricité qu'elle peut fournir après avoir été complètement chargée. Elle est en relation directe avec son autonomie. La puissance est la mesure du flux instantané délivré par une batterie. Un supercondensateur est une technologie permettant une charge et une décharge beaucoup plus rapide que les batteries, mais dotée d'une capacité énergétique moindre. Il est utilisé par exemple dans les systèmes « Stop n'go » de véhicules légers, pour leur permettre d'avancer tout seul sans l'aide du moteur après s'être arrêté dans des embouteillages ou à un feu rouge.

Mais l'optimisation de la capacité totale d'une batterie a pour conséquence de réduire la puissance disponible. « C'est un principe de base général sur la batterie » , rappelle Charles Pierron, ingénieur produit chez Renault Trucks France. Or l'ajout de batteries est limité par l'emplacement qui leur est dévolu dans l'engin. Avec cette contrainte, les concepteurs du véhicule ont dû trouver le meilleur compromis entre l'autonomie du véhicule et la puissance disponible. Un compromis forcément déséquilibré quand on sait qu'à la puissance demandée par la reprise s'ajoute celle exigée par ses équipements (benne et grue). Pour ce véhicule de 33 tonnes, quand il est chargé à plein, les concepteurs ont estimé que quatre packs de batteries à 90 kWh de capacité nominale délivrée pour chaque pack et deux moteurs suffisaient à l'usage.

Interrogé sur le potentiel apport de cette technologie aux engins de chantier électriques pour améliorer l'appel de puissance demandée pour la reprise et la gestion de la benne et de la grue, Charles Pierron la considère comme « un possible complément » pouvant être apporté à la technologie utilisée par les camions de chantier de Renault Trucks. Une réserve dans le discours qui peut s'expliquer par les progrès réalisés en matière de recherche et développement, qui avance à grand pas sur ce sujet. Progrès qui pourraient amener dans un futur proche une compétitivité des usages entre supercondensateur et batteries. À noter que certaines pelles de chantier déjà sur le marché utilisent cette technologie pour récupérer l'énergie consécutive aux rotations de l'outil et ainsi optimiser l'utilisation des batteries.



Filière et réglementation

La directive européenne Vecto, entrée en vigueur en 2019, impose aux constructeurs de poids lourds une réduction moyenne des émissions de CO 2 des véhicules qui sortent de l'usine à deux échéances : 2025 (- 15 %) et 2030 (- 43 %). Cette réglementation arrive en complément des normes européennes antipollution, car la législation automobile européenne ne considère pas le CO 2 comme un polluant direct (l'oxyde d'azote que rejettent les véhicules, par exemple, en plus d'être un gaz à effet de serre, est toxique à très petites doses, à l'inverse du CO 2 , qui ne devient toxique à l'inhalation qu'en très grande quantité).

« Nous sommes à un stade où il est de plus en plus compliqué de réduire les émissions de polluants dans les gaz d'échappement des moteurs thermiques des véhicules, explique Charles Pierron. C'est pourquoi en parallèle de ces travaux, nous devons nous attaquer aux rejets de CO 2 . » Et de rajouter : « Les amendes pour les constructeurs sont telles en cas de non-atteinte des objectifs, que l'on ne pourra pas se permettre de ne pas être au rendez-vous.»