« C'est une première en France », selon RTE. Le gestionnaire du réseau français de transport d'électricité a attesté, ce 1er février, le fonctionnement de la technologie de « vehicule-to-grid » Dreev. Et il a annoncé, par la même occasion, la participation effective et – donc inédite – de ce type de technologie au sein du « réglage primaire de fréquence » en temps réel du système électrique français.

Autrement dit, RTE a désormais la capacité « d'activer en quelques secondes la charge et la décharge des batteries d'un grand nombre de véhicules électriques répartis sur le territoire national », pilotées par Dreev lors du stationnement, pour « ajuster l'équilibre production-consommation, essentiel au bon fonctionnement du système électrique français et européen », en cas d'incident ou d'effacement. Les batteries de la flotte de véhicules, raccordés au plus de 200 bornes de recharge gérées par Dreev, rejoignent ainsi certains barrages hydrauliques et centrales nucléaires déjà sollicités par RTE en la matière.

La technologie de Dreev a été mise au point par la start-up californienne Nuvve. Elle est disponible en France et en Angleterre dans le cadre d'une coentreprise formée, en 2019, avec EDF. Concrètement, les entreprises et collectivités souscrivant au service sont dotées de bornes connectées au système de pilotage Dreev, par le biais d'une application mobile. Une fois le véhicule branché entre deux déplacements, Dreev permet de stocker de l'électricité dans sa batterie ou de la réinjecter directement dans un bâtiment – ou dans le réseau électrique – lors d'une pointe de consommation.