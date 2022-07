Huit acteurs créent l'Association des Acteurs du Vélo Public

La création de l'Association des Acteurs du Vélo Public (AAVP) a été annoncée ce 29 juin 2022. En regroupant huit acteurs économiques spécialisés dans l'offre de vélos partagés, la nouvelle structure a pour ambition « de faire grandir l'expertise vélo française, de promouvoir et de développer le modèle de services de vélos publics auprès des décideurs de tous les territoires ». L'association est composée à ce jour de concepteurs-fournisseurs de solutions (Koboo, Green On, Fifteen, PBSC Solutions), d'exploitants (Smovengo, Inurba), de spécialistes de la maintenance (Vélogik) ou encore le programme d'incubation ViaID. Ces acteurs représentent plus de la moitié de la flotte française opérée par des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). D'autres acteurs comme les services de stationnements, les partenaires institutionnels et les associations d'élus seront impliqués. L'association vise à devenir « l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en matière de services de vélos publics ».

Pour consolider cette synergie, l'AAVP lance une enquête pour réaliser un rapport complet sur le vélo public. Dans la prolongation des études menées par l'Ademe, l'étude portera sur l'état du réseau, le niveau d'usage, le profil usager ainsi que les comportements observés autour de la mise en place des services vélos. Ainsi, l'étude « permettra ainsi de mieux comprendre les impacts écologiques, sanitaires, sociaux mais aussi économiques des services de vélos publics ». Les données seront ensuite analysées en fonction des territoires. L'AAVP invite les collectivités et les AOM à y participer. La récolte des données s'effectuera de janvier à mars 2023 puis sera validée par les partenaires institutionnels. La première présentation des résultats aura lieu en mai 2023.