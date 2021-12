Afin de sécuriser les aménagements cyclables, la Fédération française de cyclotourisme a édité une nouvelle version de sa charte cyclable. Un outil utile aux collectivités. Détails avec Denis Vitiel, président de la commission sécurité de la FFVélo.

Sortie en 2003 dans le sillage de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (Laure) de 1996, qui préconisait d'inclure des aménagements cyclables lors de la création ou de la rénovation de voies urbaines, la charte cyclable expose des principes d'aménagements pour que la pratique du vélo soit la plus sûre possible.

Mise à jour en 2015, puis en 2018, la nouvelle version est disponible. Elle intègre un livre blanc qui recense les bonnes et les mauvaises pratiques en matière d'aménagement des espaces publics.

Destiné aux élus et aux techniciens des collectivités, ainsi qu'à tous les aménageurs de l'espace public, la charte cyclable livre des préconisations pour organiser et optimiser le partage des espaces occupés par le vélo.

Denis Vitiel, président de la commission sécurité à la Fédération française de cyclotourisme, nous en présente les grandes lignes.